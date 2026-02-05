Parto in acqua e con sacco amniotico intatto | quando si dice ‘nascere con la camicia’

Ieri sera a Montevarchi, poco dopo le 21,30, un bambino è nato in modo insolito nel punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Il neonato è venuto al mondo ancora avvolto nel sacco amniotico, nell’acqua della vasca nativa. È un caso raro che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei medici.

MONTEVARCHI – Ieri sera (4 febbraio), poco dopo le 21,30, al punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi è avvenuto un evento insolito: un bimbo è venuto al mondo avvolto nel sacco amniotico nell'acqua della vasca nativa. Quello che il detto popolare definisce "nascere con la camicia" indica infatti una nascita in cui alla mamma non si rompono le acque e quindi il bambino o la bambina viene alla luce entro un sacco amniotico intatto. L'ulteriore particolarità dell'evento si è verificata poiché Edoardo, questo il nome del piccolo, è passato dal liquido amniotico direttamente all'acqua della vasca nativa in cui la mamma, Silvia, stava partorendo.

