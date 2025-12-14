Se il matrimonio è felice il rischio di sovrappeso è minore | ecco le prove biologiche del legame tra amore cervello e intestino

Una relazione matrimoniale felice può influenzare positivamente la salute fisica, riducendo il rischio di sovrappeso. Uno studio dell’UCLA Health pubblicato su Gut Microbes evidenzia come il supporto emotivo nel matrimonio sia associato a un BMI più basso, un microbioma più equilibrato e livelli elevati di ossitocina, evidenziando il legame tra amore, cervello e intestino.

Uno studio dell’UCLA Health, pubblicato su Gut Microbes, mostra che chi vive un matrimonio con forte supporto emotivo tende ad avere un BMI più basso, un migliore controllo dell’appetito, un microbioma più sano e livelli più alti di ossitocina. Vanityfair.it

