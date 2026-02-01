È impossibile che non vi sia un legame tra tutti questi infortuni | le convinzioni popolari a Napoli diventano legge

A Napoli, cresce la convinzione che tutti gli incidenti sul lavoro siano collegati tra loro. Le voci popolari si fanno strada tra chi lavora e chi vive in città, sostenendo che ci sia un filo conduttore che lega i vari infortuni recenti. La paura si diffonde e le persone si chiedono se davvero tutto sia frutto del caso o se ci siano cause comuni che ancora non si vedono. Intanto, le autorità cercano di fare chiarezza, ma i dubbi restano.

In un lontano millenovecentoqualcosa, ricordo un’aula di Fisica e un gran professor Criscuolo, durante una lezione di logica, spiegare la difficile assimilazione di concetti basilari della statistica da parte delle menti degli esseri umani, specie di noi meridionali. “Chi giocherebbe a Napoli 1, 2, 3, 4 e 5 su una ruota del lotto? Nessuno. Perché nessuno conosce la statistica”. La cinquina, in effetti, ha l’esatta probabilità di qualunque altra di venire estratta, ma la sua bassa complessità rendeva, alle menti degli studenti – specie di noi meridionali – quella sequenza assolutamente improbabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “È impossibile che non vi sia un legame tra tutti questi infortuni”: le convinzioni popolari a Napoli diventano legge Approfondimenti su Napoli Infortuni Chi fa il mercato del Napoli e perché tutti questi infortuni muscolari? Il Napoli ha appena conquistato una vittoria importante contro un avversario diretto, un risultato che può fare la differenza nella corsa allo scudetto. Infortuni Roma, doppia tegola per Gasperini: per questi due giocatori il Napoli è a forte rischio. Le ultime! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Infortuni Argomenti discussi: Ucraini e russi, come si fa una pace impossibile: esercizi di giustizia riparativa in una nazione in guerra; Impossibile vivere a Sondrio con lo stipendio da docente, umiliante ricevere pasta e carta igienica dai genitori dei miei studenti, qualcosa non quadra; Nuove regole sulla Sanità nel Lazio, la protesta dei pazienti: Prenotare è impossibile; Articolo - Gli 'specchi AI' stanno cambiando il modo in cui i non vedenti vedono se stessi. Corteo Askatasuna. Isolare i violenti è impossibile. Ferire Torino, mai più. Ora bastaResta il prezzo alto che la città intera paga per colpa di chi la usa solo per distruggerla ... torino.corriere.it Un’aggressione dopo l’altra: perché fare il capotreno è diventato impossibileAggressioni quotidiane, paura e solitudine sui treni italiani: la testimonianza esclusiva di una capotreno racconta cosa significa lavorare in prima linea tra violenze, insulti e mancanza di sicurezza ... panorama.it “È impossibile che non vi sia un legame tra tutti questi infortuni”: le convinzioni popolari a Napoli diventano legge Siamo alla riedizione di “Non ti pago” di Eduardo. Tifosi e opinionisti sono tutti Quagliuolo. Nessuno dimostra il nesso scientifico. Immaginate lo st - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.