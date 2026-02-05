Parco dune costiere | Il futuro della costa pugliese si scrive insieme

Un progetto di recupero dell’ecosistema costiero tra Brindisi e Lecce si è appena concluso dopo quattro giorni di lavori e incontri. Le comunità locali, le associazioni e le istituzioni hanno deciso di lavorare insieme per proteggere le dune e migliorare l’ambiente della costa pugliese. Ora si pensa a un futuro più sostenibile, con azioni concrete e partecipate.

**Il futuro della costa pugliese si scrive insieme** Un'esperienza partecipativa, durata quattro giorni, ha aperto una nuova fase per il recupero dell'ecosistema costiero tra Brindisi e Lecce. È terminata, infatti, la settimana di lavoro e confronto tra 80 stakeholder – pescatori, turisti, istituzioni, associazioni – per dare vita a un modello di gestione integrata, sostenibile e inclusiva del territorio. La scena era l'area tra la zona protetta del Parco delle Dune Costiere, il Comune di Lecce, il Comune di Vernole, la Area Marina Protetta di Torre Guaceto, e il Wwf Italia, con il supporto del programma internazionale Endangered Landscapes and Seascape Programme (Elsp) finanziato dalla Fondazione Arcadia.

