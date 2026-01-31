Ex Holiday Inn Fonderia Corni e Parco della Resistenza | il ' menù' del Consiglio comunale

Questa settimana il consiglio comunale di Modena si riunisce per discutere di alcuni temi caldi. Tra i punti principali, l’ex Holiday Inn, la Fonderia Corni e il Parco della Resistenza. In agenda ci sono una delibera, interrogazioni, mozioni e anche le audizioni dei candidati. La seduta si svolgerà lunedì 2 febbraio, e tra le questioni più attese ci sono le decisioni sul futuro di queste aree cittadine.

Ex Fonderia Corni, Parco della Resistenza ed ex Holiday Inn sono tra gli argomenti al centro della prossima seduta del Consiglio comunale di Modena, che si riunisce lunedì 2 febbraio, avendo in programma una delibera, diverse interrogazioni, alcune mozioni e, infine, le audizioni dei candidati.

