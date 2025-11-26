Sicilia | la Regione dà l' ok alle nomine dei vertici Iacp Consorzi universitari ed Enti Parco I NOMI

Feedpress.me | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco dopo che la prima Commissione Affari istituzionali dell’Ars si è espressa con parere favorevole relativamente al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità in capo ai nominati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia la regione d224 l ok alle nomine dei vertici iacp consorzi universitari ed enti parco i nomi

© Feedpress.me - Sicilia: la Regione dà l'ok alle nomine dei vertici Iacp, Consorzi universitari ed Enti Parco I NOMI

News recenti che potrebbero piacerti

Sicilia: ok Cdm a Dlgs che modifica norme attuative Statuto in materia finanziaria - Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato ... Scrive ilsole24ore.com

In Sicilia obbligo assunzione medici non obiettori, ok a norma - In Sicilia scatta l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Regione D224 Ok