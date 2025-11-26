Sicilia | la Regione dà l' ok alle nomine dei vertici Iacp Consorzi universitari ed Enti Parco I NOMI

Via libera dal governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco dopo che la prima Commissione Affari istituzionali dell'Ars si è espressa con parere favorevole relativamente al possesso dei requisiti e all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità in capo ai nominati.

Breaking — Sicilia 2026: si apre la caccia al candidato governatore del centrodestra Matteo Salvini — dopo mesi di voci di corridoio — "esce allo scoperto": la coalizione vuole un nome chiaro, forte, credibile per guidare la Regione.

La Commissione regionale dei Lavori pubblici ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo servizio di radioterapia e l'ampliamento dell'ospedale "S. Antonio Abate" di #Trapani.

Sicilia: ok Cdm a Dlgs che modifica norme attuative Statuto in materia finanziaria - Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato ...

In Sicilia obbligo assunzione medici non obiettori, ok a norma - In Sicilia scatta l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto ...