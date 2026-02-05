Paratici si presenta alla Fiorentina | Ho scelto di venire qui per questo motivo Dobbiamo mettere la testa nel carro armato per i prossimi 4 mesi e soffrire per salvarci!
Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina. Ha spiegato di aver scelto questa squadra per affrontare una salvezza difficile nei prossimi quattro mesi. Paratici ha detto che sarà necessario mettere la testa nel carro armato e affrontare le difficoltà senza paura. Ora entra in scena con l’obiettivo di aiutare la Fiorentina a uscire dalla zona retrocessione.
Paratici si presenta alla Fiorentina: «Ho scelto di venire qui per questo motivo. Dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!» . Fabio Paratici ha parlato in conferenza stampa dopo la nomina ufficiale come nuovo ds della Fiorentina. PERCHE' HA SCELTO LA FIORENTINA – « Colgo l'occasione per ringraziare la Fiorentina per la grande opportunità che mi sta regalando. Ringrazio il Tottenham, che mi ha dato l'opportunità di vivere 5 anni meravigliosi in Premier League, mi ha fatto sentire a casa e mi ha aspettato in momenti difficili, e ora mi ha permesso di venire alla Fiorentina.
Fiorentina, Paratici si presenta: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!»
Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta.
Paratici si presenta: Fiorentina grande opportunità: voglio una squadra bella, attrattiva e internazionale. Fiducia in VanoliGiornata dal sapore storico quella di oggi al Viola Park: alle 13 infatti, presso il media center del centro sportivo, ha preso la parola il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ... firenzeviola.it
. @acffiorentina, Fabio Paratici si presenta: "Ho accettato di venire qui quando il club aveva 6 punti. Dobbiamo assolutamente accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo soffrire per salvarci" x.com
Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina per la presentazione del nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici: "ACF Fiorentina comunica che giovedì 5 febbraio alle ore 13:00, presso il Wind 3Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la facebook
