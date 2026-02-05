Paratici si presenta alla Fiorentina | Ho scelto di venire qui per questo motivo Dobbiamo mettere la testa nel carro armato per i prossimi 4 mesi e soffrire per salvarci!

Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina. Ha spiegato di aver scelto questa squadra per affrontare una salvezza difficile nei prossimi quattro mesi. Paratici ha detto che sarà necessario mettere la testa nel carro armato e affrontare le difficoltà senza paura. Ora entra in scena con l’obiettivo di aiutare la Fiorentina a uscire dalla zona retrocessione.

