Malen si presenta alla Roma | Ecco perché ho scelto di venire qui Su Gasperini e il mio ruolo voglio dire questo

Donyell Malen, nuovo esterno della Roma, ha ufficialmente annunciato il suo arrivo ai canali del club. In un’intervista, ha spiegato le motivazioni della scelta di vestire la maglia giallorossa e ha condiviso le sue prime impressioni sul ruolo e sulla squadra, evidenziando l’importanza di questa nuova sfida per la sua carriera.

GASPERINI – «Penso che lui sia molto importante per questo club. Ha fatto buone cose in passato con altre società e le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio, così come i suoi attaccanti. Non vedo l’ora di lavorare con lui». SERIE A – «Conosco molto bene questo campionato, ho visto molte partite quest’anno e anche in passato. La Serie A mi è sempre interessata, sono felicissimo di essere qui e giocare in questo campionato. Lo conosco molto bene, da quando avevo 9 anni». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

