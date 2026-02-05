paramount ellison con una lettera difende il cinema contro il modello streaming

David Ellison ha scritto una lettera per difendere il cinema dal modello streaming. Lancia la sua sfida a Warner Bros. Discovery puntando su più film, sale cinematografiche e autonomia creativa, opponendosi alla tendenza di concentrarsi esclusivamente sulla distribuzione digitale. Ellison ha scelto l’Italia come palco per questa mossa, cercando di rafforzare la posizione di Paramount con una strategia che unisce interesse industriale e visione artistica.

David Ellison sceglie l'Italia per rilanciare la sfida su Warner Bros. Discovery: più film, sale al centro e autonomia creativa contro il modello streaming Nella complessa scacchiera delle grandi fusioni mediatiche globali, David Ellison ha deciso di muovere un pedone inaspettato, scegliendo il mercato italiano come palcoscenico per un'offensiva che unisce diplomazia industriale e visione creativa. Il Presidente e Amministratore Delegato di.

Paramount Skydance ha presentato una nuova proposta per l'acquisizione di Warner Bros.

