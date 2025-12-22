Paramount-Skydance rilancia contro Netflix | Larry Ellison garantisce 40 miliardi per WBD

Maxi-garanzia personale del fondatore di Oracle per blindare l’offerta cash da 108 miliardi e ribaltare l’accordo Warner Bros. Discovery–Netflix. Paramount Skydance ha deciso di giocare la carta definitiva per scardinare l'accordo già siglato tra WBD e Netflix, introducendo una garanzia finanziaria senza precedenti firmata da uno degli uomini più ricchi del pianeta. Larry Ellison, fondatore di Oracle e colonna portante dietro l'ascesa di Paramount, ha infatti formalizzato un impegno personale irrevocabile da 40,4 miliardi di dollari per sostenere l' offerta d'acquisto della società guidata dal figlio, David Ellison. 🔗 Leggi su Digital-news.it

