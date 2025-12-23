Prosegue la sfida per Warner Bros Discovery | Paramount rilancia con garanzia Ellison

Paramount Skydance ha presentato una nuova proposta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, offrendo 30 dollari per azione interamente in contanti. La proposta rappresenta un passo importante nella disputa tra le due aziende, con Paramount che cerca di consolidare la propria posizione nel settore dell'intrattenimento. La proposta, ancora soggetta a valutazioni, evidenzia la volontà di Paramount di rafforzare la propria presenza attraverso questa operazione strategica.

Paramount Skydance ha presentato una versione emendata della sua offerta da 30 dollari per azione interamente in contanti per acquisire il 100% di Warner Bros. Discovery (WBD). Per superare le resistenze del board di Warner, Larry Ellison, fondatore di Oracle e azionista di controllo di Paramount, ha fornito una garanzia personale irrevocabile da 40,4 miliardi di dollari. L’impegno prevede che Ellison non revochi il trust di famiglia né trasferisca asset strategici, inclusi 1,16 miliardi di azioni Oracle, durante la transazione. David Ellison, Ceo di Paramount, ha definito la proposta “ l’opzione superiore ” per gli azionisti, estendendo il termine per l’adesione al 21 gennaio 2026 e alzando la penale di risoluzione a 5,8 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

