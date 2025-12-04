Nuova protesta nella piazza del murale di Maradona gli ambulanti contro il Comune | Disattesi gli impegni
Tempo di lettura: 2 minuti Nuova chiusura in vista – a partire dall'Immacolata – per le attrazioni di Largo Maradona, la piazza dei Quartieri Spagnoli a Napoli che ospita il murale dedicato all'indimenticato campione argentino meta ogni giorno di turisti in processione e al centro di un contenzioso tra il Comune e i commercianti della zona. A metà ottobre la prima puntata della protesta dopo il blitz della Municipale che portò al sequestro di magliette e gadgets. La risposta degli animatori del luogo fu un lenzuolo bianco calato dall'alto a coprire il volto del murale di Maradona. Un telone blu, inoltre, fu disposto a copertura della cappella dove si trovano i cimeli e le statue dedicate all'ex campione del Napoli e dell'Argentina.
