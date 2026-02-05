Paolo Hendel ritorna in scena con Tempi moderni | un ritratto della contemporaneità

Questa sera alle 21, il Teatro Comunale di Bologna ospita il ritorno di Paolo Hendel con lo spettacolo “Tempi moderni”. L’attore porta in scena un monologo che mette in evidenza le difficoltà e le contraddizioni di vivere nell’epoca moderna, usando un’ironia semplice e diretta. Il pubblico sarà chiamato a riflettere sulla crisi dell’individuo attraverso un’interpretazione che mescola leggerezza e profondità.

**Paolo Hendel torna in scena con "Tempi moderni", un'ironia scherzosa ma profonda sulla crisi dell'individuo contemporaneo** Alle 21 di stasera, presso il Teatro Comunale di Bologna, il pubblico sarà chiamato a seguire una nuova avventura teatrale di Paolo Hendel. Lo spettacolo, intitolato *"Tempi moderni"*, presenta una riflessione ironica e scherzosa, ma non priva di profondità, sulla realtà attuale. Si tratta del primo appuntamento della stagione teatrale 20252026 del Comune di Bologna, un evento significativo all'interno di una programmazione ormai consolidata in città, dove il teatro continua a occupare un posto centrale nella cultura urbana.

