il ritratto di un uomo tra silenzi e parole in scena a roma con lo chiamavan brio

Sabato 7 febbraio alle 17:45 si tiene a Castiglion Fiorentino la presentazione del libro *Lo chiamavan Brio*. L’autore Luca Trippi ricorda Andrea Mari, il fantino senese morto nel 2021 in un incidente stradale. La sala San Michele del Palazzo Comunale accoglie gli appassionati per scoprire il ritratto di un uomo tra silenzi e parole.

Sabato 7 febbraio alle 17:45, nella Sala San Michele di Palazzo Comunale a Castiglion Fiorentino, si svolgerà la presentazione del libro *Lo chiamavan Brio*, scritto da Luca Trippi e dedicato alla figura di Andrea Mari, il fantino senese scomparso nel 2021 in un incidente stradale. L’evento, che si colloca nell’ambito delle iniziative culturali legate al Palio di Siena, ripercorre la storia di un uomo che ha segnato un’epoca del palio contemporaneo. Mari, originario di Siena e legato a Castiglion Fiorentino come rionale di Porta Romana, ha corso 32 Palii, vittorioso in sei occasioni. Il suo nome, diventato leggenda grazie al soprannome “Brio”, è legato a una personalità fuori dagli schemi, spesso descritta come “pazza e gioiosa”, con un sorriso che sembrava risplendere anche nei momenti più intensi della corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

