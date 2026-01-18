Sherlock Holmes alla ChorusLife Arena Paolo Giangrasso | Sarò sul palco accanto a Neri Marcorè
Paolo Giangrasso annuncia la sua partecipazione allo spettacolo “Sherlock Holmes – Il musical”, in scena alla ChorusLife Arena il 22 e 23 gennaio alle 21. L’attore esprime entusiasmo per l’opportunità di condividere il palco con Neri Marcorè, offrendo al pubblico una rappresentazione che unisce musica e teatro. Un evento da non perdere per gli appassionati di spettacolo dal vivo e di storie avvincenti.
“Essere sul palco accanto a Neri Marcorè è un onore”. Così l’attore Paolo Giangrasso illustra lo spettacolo “Sherlock Holmes – Il musical” in scena alla ChorusLife Arena giovedì 22 e venerdì 23 gennaio alle 21. Questo lavoro, che lo vede nei panni di Watson, si compone di una pluralità di linguaggi artistici: il giallo, poliziesco e il mistero si uniscono alla commedia musicale dando vita a un’esibizione coinvolgente. Abbiamo intervistato Paolo Giangrasso per saperne di più. Si è già esibito a Bergamo? Si, in diverse occasioni. Ho anche visitato Bergamo, che è una città davvero molto bella a cui sono legato da vari ricordi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
