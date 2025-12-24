La fiaba del generale contro il bullismo

La fiaba del generale contro il bullismo è un racconto che invita alla riflessione e alla sensibilità. Attraverso una narrazione semplice e sobria, si affronta il tema del rispetto e della solidarietà, offrendo spunti di dialogo e comprensione. Un modo per educare i più giovani a riconoscere e contrastare ogni forma di prevaricazione, promuovendo un ambiente più inclusivo e rispettoso.

In tempi di guerra si sente il desiderio di fuggire dalla realtà, di localizzare un “altrove” dove rifugiarsi e ritrovare la speranza di un futuro migliore, anzi “più buono” anche se grammaticalmente indigesto. In un periodo costellato pure da prepotenze “locali”, che vedono nel bullismo la palestra per crescere nel peggiore dei modi, c’è davvero bisogno di qualcosa che lasci spazio ad un domani diverso, più armonioso, maggiormente inclusivo e accogliente. In giornate come queste vi si accorge che un libro può essere il portentoso “Stargate”, la porta che apre verso un nuovo universo senza aver necessità di astronavi o di attrezzature fantascientifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La fiaba del generale contro il bullismo Leggi anche: “Rompere il silenzio, vincere la paura”: la guida del Dipartimento Famiglia contro bullismo e cyberbullismo Leggi anche: Insieme contro bullismo e cyberbullismo: la Polizia di Stato incontra giovani e genitori del Ravenna Fc Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La fiaba del generale contro il bullismo. La fiaba del generale contro il bullismo - Il libro per bambini di Umberto Rapetto, lo “sc eriffo del web“. quotidiano.net

A Collodi, terra di Pinocchio, un festival contro il bullismo: riproposte antiche fiabe calabresi - Si chiama Bulli ed Eroi il festival Internazionale del Film per Ragazzi che si svolge a Collodi, frazione in Toscana, ma che si apre al mondo. rainews.it

La Fise scende in campo contro il bullismo e sottolinea il ruolo dello sport nella prevenzione - Si è svolta nel Palazzo dell’Informazione, a Roma, l’edizione 2025 degli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, promossi dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile ... rainews.it

Le Iene - Samuele Carrino e il bullismo

VI RACCONTO A MODO MIO LA RICETTA DEL BACCALA' ALLA GHIOTTA - La mia fiaba di Natale. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.