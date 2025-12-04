‘Diario senza tempo’ film contro il bullismo

Si sono concluse ieri le riprese del cortometraggio ‘Diario senza tempo’ presso l’Istituto comprensivo ‘Emilio Rosetti di Forlimpopoli’, guidato dalla dirigente Luigia Pergola. A darne comunicazione è il produttore Daniel Mercatali della Sc Movie Production. La regia è affidata a Gianluca Bonucci e Cristal Gangarossa, anche autrice della sceneggiatura. Durante le ultime giornate è stato realizzato il terzo episodio, ambientato nel 2030, un futuro non lontano dal presente, dove l’ Intelligenza Artificiale influenza ogni aspetto della vita quotidiana e dove il cyberbullismo mediato dall’Ia mostra la sua forma più insidiosa: rapida, invisibile e difficilissima da contenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

