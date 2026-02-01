Panathlon Club Ferrara Bristot nuovo presidente Prende il posto Luciana Pareschi

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea del Panathlon Club Ferrara, dove è stato eletto il nuovo presidente, Massimiliano Bristot. Prende il posto di Luciana Pareschi, che ha concluso il suo mandato e ora è presidente onoraria. La riunione ha visto la partecipazione dei soci, che hanno votato all’unanimità per il nuovo consiglio direttivo.

La relazione della Pareschi si è aperta con il ricordo commosso di Renzo Guerrini, decano del club scomparso pochi giorni fa, per poi proseguire con un po’ di storia, un’analisi di questi dodici anni di presidenza. Il Panathlon di Ferrara è stato fondato il 14 aprile 1954. Luciana Boschetti Pareschi è stata eletta presidente a novembre del 2013, decima della lista e prima donna, entrando in carica il l'1 febbraio successivo, succedendo all’avvocato Valentino Galeotti e guidando quindi il club dai festeggiamenti per il 60esimo a quello per i settant’anni. Questo periodo ha visto nella formalizzazione dei premi Panathlon e dei premi fair play il suo lascito più grande.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

