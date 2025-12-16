Al-Qadsiah | Brendan Rodgers è il nuovo allenatore del club! Contratto fino al 2028 per l’ex Liverpool e Leicester

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Al-Qadsiah annuncia l'ingaggio di Brendan Rodgers come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2028. L'ex tecnico di Liverpool e Leicester guiderà il club saudita in questa nuova avventura, segnando una svolta significativa nel suo percorso professionale.

al qadsiah brendan rodgers 232 il nuovo allenatore del club contratto fino al 2028 per l8217ex liverpool e leicester

© Calcionews24.com - Al-Qadsiah: Brendan Rodgers è il nuovo allenatore del club! Contratto fino al 2028 per l’ex Liverpool e Leicester

Al-Qadsiah: novità in panchina! Brendan Rodgers è il nuovo tecnic dei sauditi! Accordo fino al 2028 per l’ex Liverpool: i dettagli Svolta in panchina per l’Al-Qadsiah: Brendan Rodgers è ufficialmente il nuovo allenatore del club saudita. Il tecnico nordirlandese, reduce dall’esperienza al Celtic terminata lo scorso ottobre e con un passato illustre sulle panchine di . Calcionews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

qadsiah brendan rodgers 232Arabia Saudita: Rodgers nuovo allenatore dell'Al-Qadsiah, la squadra di Retegui - Questa sconfitta costa la panchina al tecnico spagnolo Michel (ex calciatore negli anni d'oro del grande Real Madrid), destinato a essere esonerato e sostituito dal nord- msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.