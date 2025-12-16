Al-Qadsiah | Brendan Rodgers è il nuovo allenatore del club! Contratto fino al 2028 per l’ex Liverpool e Leicester

L'Al-Qadsiah annuncia l'ingaggio di Brendan Rodgers come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2028. L'ex tecnico di Liverpool e Leicester guiderà il club saudita in questa nuova avventura, segnando una svolta significativa nel suo percorso professionale.

Al-Qadsiah: novità in panchina! Brendan Rodgers è il nuovo tecnic dei sauditi! Accordo fino al 2028 per l’ex Liverpool: i dettagli Svolta in panchina per l’Al-Qadsiah: Brendan Rodgers è ufficialmente il nuovo allenatore del club saudita. Il tecnico nordirlandese, reduce dall’esperienza al Celtic terminata lo scorso ottobre e con un passato illustre sulle panchine di . Calcionews24.com

