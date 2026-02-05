L’Olanda conferma il suo dominio e si aggiudica il titolo europeo di pallanuoto femminile. La squadra batte l’Ungheria ai rigori e mantiene il primo posto, dopo aver vinto anche lo scorso anno. La finale si è giocata a Eindhoven, e anche quest’anno l’Olanda ha dimostrato di essere la squadra da battere.

Da Eindhoven a Funchal non cambia il primo gradino del podio: è ancora una volta l’Olanda a conquistare il titolo agli Europei di pallanuoto femminile. Le Orange conquistano il successo numero numero sette a livello continentale, nettamente in testa a livello di medaglie d’oro. L’ultimo atto oggi è stato entusiasmante, a tratti anche con il livello alto per il tasso tecnico. Capovolgimenti di fronte costanti, anche nel risultato, ma alla fine sono stati i rigori a decidere il risultato. Ungheria battuta con il risultato di 15-13. L’Ungheria parte forte e si porta sul 3-1 al termine del primo quarto, ma l’Olanda nella seconda frazione entra con un’altra marcia e ribalta subito la situazione: Simone Van de Kraats è scatenata e con una tripletta fa volare le Orange sul 5-4 a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigori

L'Ungheria si aggiudica la semifinale agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal.

Durante gli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado, l'incontro tra Ungheria e Spagna si è concluso ai rigori, assicurando ai magiari l'accesso alle semifinali.

