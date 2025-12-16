Pallanuoto A2 donne | bella prova delle ragazze di Posterivo La Rari Nantes lotta a Caserta Fiorini dirige e Lepore segna

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ragazze della Rari Nantes Bologna offrono una prestazione convincente nella sfida di A2 donne contro Villani. La partita, giocata a Caserta, vede una lotta intensa tra le due squadre, con Fiorini a dirigere e Lepore protagonista con una rete. Un confronto appassionante che mette in evidenza il talento e la determinazione delle atlete coinvolte.

pallanuoto a2 donne bella prova delle ragazze di posterivo la rari nantes lotta a caserta fiorini dirige e lepore segna

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A2 donne: bella prova delle ragazze di Posterivo. La Rari Nantes lotta a Caserta. Fiorini dirige e Lepore segna

VILLANI 7 RARI NANTES BOLOGNA 9 VILLANI: Maio, Laurenza, D’uonno, Carbone, Massaro, Puleo 4, Stellato, Taylipko 2, Ferraro 1, Casertano, Frattolillo, Parente, Doxtator, Villani. RARI NANTES BOLOGNA: Fiorini, Calciati 1, Perna, Garofalo 1, Mazzia 2, Kanemy 1, Morselli, Lepore 3, Staglianò 2, Puglia, Ruggiero, Chiarusi, Brasini. Arbitro: Femiano. Note: parziali 0-2, 3-4, 2-1, 2-2. SAN PRISCO (Caserta) Seconda vittoria per la Rari Nantes che passa nella vasca del Circolo Villani. Buona prova da parte della formazione di Andrea Posterivo che parte bene e tiene alla distanza al tentativo di rimonta delle casertane padrone di casa. Sport.quotidiano.net

IMPERIA : PRESENTATA LA SQUADRA DI PALLANUOTO FEMMINILE A2

Video IMPERIA : PRESENTATA LA SQUADRA DI PALLANUOTO FEMMINILE A2

pallanuoto a2 donne bellaPallanuoto A2 donne: bella prova delle ragazze di Posterivo. La Rari Nantes lotta a Caserta. Fiorini dirige e Lepore segna - VILLANI 7 RARI NANTES BOLOGNA 9 VILLANI: Maio, Laurenza, D’uonno, Carbone, Massaro, Puleo 4, Stellato, Taylipko 2, Ferraro 1, Casertano, Frattolillo, Parente, Doxtator, Villani. sport.quotidiano.net

Pallanuoto a2 donne. Rari Nantes sprint: a Torino per blindare la seconda piazza - La Rari Nantes Bologna si prepara per l'importante sfida contro l'Aquatica a Torino, consolidando il secondo posto in classifica. ilrestodelcarlino.it