Pallanuoto A2 donne Rari Nantes la prima sconfitta Non bastano i gol di Kanemy

Nel match di A2 donne di pallanuoto, la Rari Nantes ha subito la prima sconfitta contro la Lazio, con il risultato di 9-7. Non sono stati sufficienti i gol di Kanemy e delle altre atlete della squadra piemontese. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due formazioni, evidenziando le aree di miglioramento per la Rari Nantes in vista delle prossime gare.

LAZIO 9 RARI NANTES 7 LAZIO: Acerbotti, Falso 1, Vargas, Esposito, Walker 2, Di Giulio, Imola 1, Lomonte 2, Boldrini 1, Splendori 3, Martella, Lucherini. RARI NANTES BOLOGNA: Fiorini, Toselli, Perna 2, Garofalo, Mazzia 1, Kanemy 3, Morselli, Lepore, Staglianò, Puglia, Ruggiero, Ferrigno 1, Guidoreni, Calciati. Arbitro: Pislariu. Note: parziali 1-1, 4-3, 1-1, 3-2. Prima sconfitta per la Rari Nantes. Ad Acilia a imporsi sono le padrone di casa della Lazio, al termine di una sfida sostanzialmente equilibrata, con la Lazio che parte e chiude bene. Tra le bolognesi particolarmente positiva la prova della mancina canadese Rose Kanemy (nella foto).

