Vicenda doping al Palio dell’Argentario Quantità irrisoria e totale buona fede

La vicenda doping al Palio dell’Argentario si fa più chiara. Il rione Valle assicura che la sostanza trovata nel vogatore era di quantità irrisoria e che si tratta di un errore di buona fede. La squalifica di sei mesi decisa dalla Nado ha sollevato molte domande, ma il rione insiste sulla correttezza del proprio atleta.

Monte Argentario (Grosseto), 2 febbraio 2026 – Il rione Valle spiega la propria versione dei fatti sulla vicenda doping che ha portato alla squalifica di sei mesi da parte della Nado di un suo vogatore trovato positivo al Clomifene. "In relazione a un procedimento antidoping conclusosi il 7 gennaio – dicono dal rione – la Procura nazionale Antidoping ha espressamente riconosciuto che la vicenda non rientra nei casi ordinari di doping intenzionale. La quantità di sostanza riscontrata è risultata estremamente esigua, nettamente inferiore alle soglie che consentono di ritenere un'assunzione volontaria e finalizzata al miglioramento della prestazione sportiva.

