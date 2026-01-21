Nuovo Regolamento del Palio | Qualche articolo già riscritto

La Commissione del Magistrato delle Contrade sta lavorando alla revisione del Regolamento del Palio, con alcuni articoli già riscritti. Questo processo mira ad aggiornare e chiarire le norme che regolano la tradizione, garantendo maggiore trasparenza e coerenza. Il percorso prosegue con attenzione e cura, per preservare l’importanza storica e culturale dell’evento, nel rispetto delle regole e delle esigenze attuali.

Procede il lavoro della Commissione del Magistrato delle Contrade di revisione del Regolamento del Palio. E' indubbiamente un punto cruciale, se vogliamo anche una dimostrazione di proficuo dialogo fra le Contrade e le istituzioni, visto che l'ultima parola spetta proprio all'Amministrazione e al Consiglio Comunale. "Possiamo dire – ne parliamo con il priore del Valdimontone Alberto Benocci che fa parte di questo prezioso lavoro – che dopo una prima rilettura globale siamo arrivati ad una seconda rilettura e che adesso siamo arrivati all'articolo 17. Dobbiamo quindi trovare la quadra ai punti più importanti, ma contiamo di procedere in modo spedito.

