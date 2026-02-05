Palestra al palo riaprono i cantieri Nuova ditta | ora bisogna correre

Questa mattina sono stati riaperti i cantieri per la palestra che, da mesi, rimaneva ferma al palo. Dopo l’interruzione dell’appalto in ottobre, per i gravi inadempimenti dell’impresa, ora si corre per rispettare i nuovi tempi. Una nuova ditta ha preso in mano i lavori, e le squadre sono già al lavoro per cercare di recuperare il tempo perso.

Il primo appalto era stato stracciato in ottobre, per "gravi inadempimenti" dell’impresa e un ritardo ormai stratosferico sul cronoprogramma. Oggi le buone notizie in una nota di Città Metropolitana, che annuncia il "perfezionamento" della nuova aggiudicazione: riprendono i lavori per la nuova palestra accanto al liceo Giordano Bruno di Cassano d’Adda, opera strategica e finanziata dal Pnrr per oltre un milione e mezzo di euro. Il nuovo appaltatore, selezionato con procedura negoziata urgente, è la ditta Cividini Ing. e Co. S.r.l. di Dalmine: il contratto è in via di firma, già dalla settimana prossima è prevista la ripresa dei lavori, con sprint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

