Questa mattina sono stati riaperti i cantieri per la palestra che, da mesi, rimaneva ferma al palo. Dopo l’interruzione dell’appalto in ottobre, per i gravi inadempimenti dell’impresa, ora si corre per rispettare i nuovi tempi. Una nuova ditta ha preso in mano i lavori, e le squadre sono già al lavoro per cercare di recuperare il tempo perso.

Il primo appalto era stato stracciato in ottobre, per "gravi inadempimenti" dell’impresa e un ritardo ormai stratosferico sul cronoprogramma. Oggi le buone notizie in una nota di Città Metropolitana, che annuncia il "perfezionamento" della nuova aggiudicazione: riprendono i lavori per la nuova palestra accanto al liceo Giordano Bruno di Cassano d’Adda, opera strategica e finanziata dal Pnrr per oltre un milione e mezzo di euro. Il nuovo appaltatore, selezionato con procedura negoziata urgente, è la ditta Cividini Ing. e Co. S.r.l. di Dalmine: il contratto è in via di firma, già dalla settimana prossima è prevista la ripresa dei lavori, con sprint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palestra al palo, riaprono i cantieri. Nuova ditta: ora bisogna correre

Approfondimenti su Palestra Al Palo

I lavori di riqualificazione della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina riprendono dal 26 gennaio, con l’obiettivo di completare le opere e garantire una riapertura prevista per luglio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palestra Al Palo

Argomenti discussi: Palestra al palo, riaprono i cantieri. Nuova ditta: ora bisogna correre.

Palestra al palo, riaprono i cantieri. Nuova ditta: ora bisogna correreCassano, a due anni dall’inizio dei lavori la struttura è completa solo al 30% . La prossima settimana si riparte. Opera finanziata dal Pnrr per oltre 1,5 milioni. Il termine per non mettere a rischio ... ilgiorno.it

Maserati, operazione seconda palestra L’altra è ancora al paloSi aggirano da qualche giorno intorno all’istituto Maserati di Voghera armati di planimetrie e prospetti. Sono i tecnici della Provincia, che hanno tempo fino al 26 di dicembre per accompagnare nella ... laprovinciapavese.gelocal.it

UNDER 19 AI QUARTI DI FINALE! La nostra Under 19 conquista l’accesso ai quarti di finale Un risultato che premia impegno, lavoro e determinazione dei nostri ragazzi CAB Palo Sporting Club Volley Lunedì 26/01/2026 Ore 18:30 Palestra P facebook