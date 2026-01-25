Riaprono i cantieri della biblioteca | sarà pronta a luglio

I lavori di riqualificazione della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina riprendono dal 26 gennaio, con l’obiettivo di completare le opere e garantire una riapertura prevista per luglio. Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza e gli spazi della struttura, che sarà nuovamente accessibile al pubblico dopo alcuni anni di chiusura. La riqualificazione vuole valorizzare un importante punto di riferimento culturale per la comunità.

Ripartono i cantieri alla biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina. I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza prendono il via domani, lunedì 26 gennaio, con l'obiettivo di riaprire finalmente, dopo anni, l'intera struttura al pubblico.“L’intervento – spiega la sindaca Matilde Celentano.🔗 Leggi su Latinatoday.it

