Lavoro Fortitudo, tanta palestra per correre.

La Fortitudo non vuole più fermarsi. Tanto lavoro in palestra e poco riposo, la Flats Service continuerà a lavorare e con intensità anche durante questi giorni di festa per preparare al meglio quelli che sono i prossimi appuntamenti che l’attendono. Nemmeno il tempo di mettere in archivio la vittoria con Ruvo di Puglia che il campionato incombe con cadenze di partite e preparazione che nulla hanno a che vedere con le festività natalizie. Domenica la Effe torna infatti in campo per affrontare la trasferta di Rieti, che chiude l’anno solare e contestualmente anche il girone di andata. In casa dei laziali, i punti in gioco valgono doppio, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro tra due squadre che puntano ai playoff e che guardando all’immediato, per la Fortitudo potrebbe valere ancora per raggiungere la Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

