Pala Fersini Calicchio | Inaugurato ma non ancora pronto chiederò un accesso agli atti

Il consigliere Paolo Calicchio torna a parlare sullo stato del Pala Fersini di Fiumicino. Dopo l’inaugurazione annunciata, il palazzetto non è ancora pronto per essere usato. Calicchio ha annunciato che chiederà di consultare gli atti ufficiali per capire meglio cosa sia successo e perché ci siano ancora lavori da completare. La situazione resta tesa, e i tempi di apertura sembrano ancora lontani.

Fiumicino, 5 febbraio 2026 – "Ringrazio l'Amministrazione per la nota tecnica, resa pubblica, riguardante le sollecitazioni poste rispetto agli standard previsti per l'apertura del palazzetto dello sport di Fiumicino, ma quanto dichiarato sembra più un paradosso filosofico in cerca di vaghe giustificazioni, che un vero resoconto dei fatti", dichiara il consigliere Paolo Calicchio. "Per anni l'odierno governo locale guidato dal sindaco Baccini ha beffeggiato l'allora primo cittadino Esterino Montino per le sue inaugurazioni e tagli del nastro di opere che poi nel concreto, nella maggior parte dei casi, sono state sempre portate a compimento.

