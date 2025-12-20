Fiumicino il Pala Fersini consegnato alla città

Fiumicino, 20 dicembre 2025 – È stato inaugurato questa mattina il rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersin i in viale Danubio, alla presenza del sindaco Mario Baccini, dell'amministrazione comunale, di rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale, della famiglia di Mirko, delle associazioni sportive, delle autorità militari e civili. "Oggi non celebriamo solo un'opera, ma un impegno mantenuto; restituiamo alla città una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale – sottolinea il sindaco, Mario Baccini -. Il nuovo Pala Fersini non è soltanto un impianto sportivo, ma un punto di riferimento per lo sport e la socialità.

