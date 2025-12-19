Un esposto? L’accesso agli atti è legittimo

L’accesso agli atti e il diritto di richiedere chiarimenti sono fondamentali per una cittadinanza informata e partecipativa. È importante che i cittadini possano conoscere e comprendere le denunce e le questioni che riguardano la comunità, in modo trasparente e legittimo. Solo così si può garantire un dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadini, rafforzando fiducia e responsabilità reciproca.

Ipotesi di falso sul Bilancio della Regione Puglia, il Consiglio consegna gli atti in Procura - Dopo l'esposto, con l'ipotesi di falso, presentato nelle scorse settimane dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ... quotidianodipuglia.it

Acqua che puzza di metano: le opposizioni scrivono al sindaco I cittadini di Antraccoli si sono riuniti in assemblea e stanno pensando a un esposto alla Procura. Intanto i consiglieri di opposizione Marco Barsella e Daniele Bianucci hanno inviato una lettera al - facebook.com facebook

