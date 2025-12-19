Un esposto? L’accesso agli atti è legittimo
L’accesso agli atti e il diritto di richiedere chiarimenti sono fondamentali per una cittadinanza informata e partecipativa. È importante che i cittadini possano conoscere e comprendere le denunce e le questioni che riguardano la comunità, in modo trasparente e legittimo. Solo così si può garantire un dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadini, rafforzando fiducia e responsabilità reciproca.
"Caro sindaco, ci piacerebbe capire bene l’oggetto delle denunce. I chiarimenti e gli accessi agli atti dei cittadini sono legittimi. Anzi, con la sua amministrazione gli uffici del Comune sono stati chiusi alla popolazione. Tant’è che bisogna prendere appuntamento anche per ritirare un bollettino". Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, intervengono sull’esposto che ha depositato il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini. Quest’ultimo ha reso noto di aver segnalato "che enti sovracomunali stanno ricevono decine di segnalazioni e denunce anonime, provenienti da una o più persone che si firmano “un cittadino“ e che appaiono finalizzate a ostacolare il funzionamento degli uffici comunali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
