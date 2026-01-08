Pagelle Torino Udinese i voti dei quotidiani | Zaniolo ed Ekkelenkamp trascinano disastro Maripan!

Le pagelle di Torino-Udinese, secondo i quotidiani sportivi, evidenziano le prestazioni di Zaniolo ed Ekkelenkamp come decisive, mentre Maripan riceve valutazioni negative. L’Udinese ha conquistato una vittoria importante all’Olimpico Grande Torino, grazie a una prova solida e cinica nel secondo tempo. Di seguito, i voti e le valutazioni dei principali quotidiani sulla partita e sui singoli calciatori.

Pagelle Torino Udinese, i voti dei quotidiani sportivi ai calciatori di entrambe le squadre: Zaniolo ed Ekkelenkamp trascinano, disastro Maripan! L’Udinese espugna l’Olimpico Grande Torino con una prestazione di cinismo e solidità, portando a casa tre punti pesanti grazie a un secondo tempo magistrale. La squadra guidata dal tecnico Kosta Runjaic supera i granata sfruttando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Torino Udinese, i voti dei quotidiani: Zaniolo ed Ekkelenkamp trascinano, disastro Maripan! Leggi anche: Udinese corsara a Torino: Zaniolo ed Ekkelenkamp, ai granata non basta Casadei Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Udinese-Napoli 0-1: Ekkelenkamp e Zaniolo incontenibili, Hojlund e Neres non pungono La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Udinese devastante nella ripresa, battuto il Torino 2-1; Le pagelle di Torino-Udinese 1-2: Ekkelenkamp e Zaniolo rendono inutile la rete di Casadei nel finale. L'Udinese vede l'Europa; Torino-Udinese, le pagelle: Ekkelenkamp ispirato, da 7. Aboukhlal gioca con qualità, 6,5; Le pagelle di Torino-Udinese 1-2: si salva Casadei, troppi errori da matita blu. Pagelle Torino Udinese: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita - I voti, i top e i flop del match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Udinese Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 19ª giornata del campionato ... calcionews24.com

Le pagelle di Torino-Udinese 1-2: Ekkelenkamp e Zaniolo rendono inutile la rete di Casadei nel finale. L'Udinese vede l'Europa - Zaniolo MVP, ancora in gol Ekkelenkamp, bene Zanoli, Davis e Casadei ... eurosport.it

VOTI fantacalcio Torino-Udinese: Zaniolo ed Ekkelenkamp i migliori, male Vlasic e Simeone - Voti fantacalcio Torino Udinese 19^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? fantamaster.it

Le pagelle di Torino-Udinese 1-2 #TuttoUdinese #Udinese #Torino - facebook.com facebook

#Vlašic e #Simeone steccano, #Casadei è quasi l'unico a salvarsi. Le pagelle del @TorinoFC_1906 in #TorinoUdinese x.com

