Inter-Torino le pagelle | Diouf e Kulenovic gol da 7 Bene Kamate 6.5
L’Inter ha battuto il Torino 2-0, con Diouf e Kulenovic che si sono presi i voti più alti, entrambi con 7 in pagella. Buone anche le prove di Kamate, che ottiene 6,5, e di Bonny, Thuram e Sucic, tutti sopra la sufficienza. Nei granata, si sono distinti Njie e Pedersen, che hanno mostrato una buona intensità. Anche Cocchi, 19enne del Torino, ha avuto una prestazione discreta, ottenendo la sufficienza. La partita è stata combattuta, ma
PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 2-1: Kamate il rinforzo per Chivu, de Vrij in ritardo. Kulenovic dà la scossa
Inter Torino pagelle: Kamatè piacevole sorpresa. Diouf re di Coppa
