Pagelle Juve Roma | Openda la chiave Yildiz la mente Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI

Le pagelle di Juve Roma analizzano i protagonisti della partita valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26. Openda si è distinto come elemento chiave, mentre Yildiz ha dimostrato la sua intelligenza in campo. Finalmente, si rivedono Conceicao e il ritorno di Bremer. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli.

di Marco Baridon Pagelle Juve Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie A 202526. Di Gregorio 6 – Prova a metterci una pezza per evitare che la Roma rientri in partita, ma non può nulla poi sul tap-in a colpo sicuro di Baldanzi. Ben protetto per la restante parte del match. Kalulu 6.5 – Cos’altro dire ancora sul francese? Che è una certezza di Spalletti lo diciamo da tempo, anche oggi si carica sulle spalle il reparto difensivo e va in battaglia contro qualsiasi avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI Leggi anche: Pagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz cambia la partita, finalmente David e Openda per Spalletti VOTI Leggi anche: Pagelle Juve Sporting: Vlahovic è una forza della natura, Conceicao e Yildiz creano ma…VOTI Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bologna-Juventus, le pagelle: bene Di Gregorio, svolta Openda, David non brilla; Juventus-Pafos 2-0, pagelle: McKennie salva la faccia a tutti, Conceicao dà la fiammata; Bologna-Juventus 0-1, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Bologna-Juve: Kelly è un muro, Openda incide. Juve-Roma, diretta: risultato in tempo reale. Si sblocca Openda, Baldanzi da bomber, palo Yildiz - I bianconeri sono in cerca di conferme, dopo la vittoria contro il Bologna, per continuare a scalare la classifica ... tuttosport.com

La Juve si prende un’altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sorride - È della Juventus lo scontro diretto contro la Roma che ha chiuso il sabato della 16ª giornata di Serie A. fanpage.it

Juventus-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao, Openda e Baldanzi - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Massimo Mauro fa le pagelle di Yildiz e Soulé: secondo lui in tutte le materie è migliore il turco della Juve: "Solo in una sono alla pari". Che ne pensate #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook

Le pagelle di #BolognaJuve: Kelly è un muro, Openda incide x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.