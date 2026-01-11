Tensione sull’Artico | il Regno Unito valuta truppe in Groenlandia i Paesi nordici smentiscono le minacce russe e cinesi

Il governo britannico considera l’eventualità di inviare truppe in Groenlandia, in collaborazione con gli alleati europei, per rafforzare la presenza nell’Artico. Questa strategia mira a rispondere ai crescenti interessi di Russia e Cina nella regione, mentre i Paesi nordici hanno ribadito che non vi sono minacce imminenti. La questione si inserisce in un quadro di crescenti tensioni geopolitiche nell’area artica.

Il governo britannico sta valutando, insieme agli alleati europei, l'invio di una forza militare in Groenlandia per rafforzare la sicurezza nell'Artico e rispondere ai timori espressi dall'ex presidente Donald Trump sulla presenza di Russia e Cina nella regione, secondo quanto riportato dal Telegraph. Nei giorni scorsi, funzionari di Downing Street hanno avviato colloqui con rappresentanti di.

In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato

