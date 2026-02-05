Padre condannato per aver fratturato gli arti al proprio figlio di cinque anni a causa dell’aggressione

Un padre di 39 anni di Scicli è stato condannato a quattro anni di carcere. Aveva picchiato il figlio di cinque anni, provocandogli fratture alle braccia e alle gambe. La vicenda, emersa durante il processo, ha portato alla condanna definitiva dell’uomo.

**Un padre di 39 anni, residente a Scicli (Caltanissetta), è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver picchiato il proprio figlio di cinque anni, causandogli fratture alle braccia e alle gambe.** L’uomo, accusato di agghiacciante violenza sul minore, fu processato e condannato in un procedimento breve, con il rito abbreviato, presso il Tribunale di Ragusa. La vittima, un bambino ormai affetto da lesioni fisiche gravi, fu sottoposto a un intervento medico urgente presso l’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, prima di essere affidato a un percorso di protezione. La sentenza, resa in data febbraio 2025, è stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, un istante che segnala un nuovo episodio nella lotta contro l’abuso infantile in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Scicli Caltanissetta

Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio.

Un uomo di 68 anni vince quasi due milioni di euro giocando al 'gratta e vinci' e poi si rifiuta di dividere la somma con il figlio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Engaged to dead! Framed for 5 yrs, terminally ill, she’s tortured by her ex and best friend!

Ultime notizie su Scicli Caltanissetta

Argomenti discussi: Abusi sulla figlia 14enne, condanna confermata in appello per il padre orco; Padre condannato a 17 anni per le violenze sulla figlia; Joël Guerriau, l'ex senatore condannato per aver messo mdma nello champagne di una collega: Voleva violentarla; Abusi sessuali sulla figlia da quando aveva appena 5 anni. Condannato a 17 anni il padre orco.

Bimbo di 5 anni con fratture agli arti, padre condannato a 4 anni(ANSA) - RAGUSA, 05 FEB - È stato condannato a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli accusato di avere picchiato, nel febbraio del 2025, ... notizie.tiscali.it

TIVOLI – Marito e padre padrone condannato a 8 anni di carcereSe rincasava nervoso dal lavoro, erano insulti. Se qualcuno si comportava in maniera diversa da quella che lui voleva, erano anche schiaffi. Sarebbe andata avanti così per 26 lunghi anni di matrimoni ... tiburno.tv

Bimbo di 5 anni in ospedale con le ossa delle braccia e di una gamba rotte: condannato il padre facebook

Padre condannato a 17 anni per le violenze sulla figlia x.com