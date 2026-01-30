Padre vince due milioni al ' gratta e vinci' ma si rifiuta di dargli una parte | il figlio gli fa causa

Un uomo di 68 anni vince quasi due milioni di euro giocando al 'gratta e vinci' e poi si rifiuta di dividere la somma con il figlio. La situazione finisce in tribunale, dove il giovane di 40 anni ha deciso di fare causa al padre. La disputa ha attirato l’attenzione, perché riguarda una vincita milionaria e i rapporti familiari messi alla prova.

Il genitore avrebbe rifiutato di dividere la vincita con il figlio che sarebbe pronto ad avviare una causa per ottenere un assegno di mantenimento di 1.800 euro mensili Una vincita da quasi due milioni di euro al concorso "Turista per Sempre" si è trasformata nell'innesco di una dura battaglia legale tra un padre di 68 anni e suo figlio di 40. La vicenda, che vede protagonisti un pensionato di Volpago del Montello (Treviso) e un laureato in lettere attualmente disoccupato residente a Faenza. Lo riferisce l'Ansa. Tutto è partito dalla vincita del 68enne grazie a un biglietto del 'Turista per Sempre'.

