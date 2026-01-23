Viale delle Dune a rischio dopo il ciclone Harry Miccichè | Tamponiamo ma la Regione deve intervenire

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Viale delle Dune a San Leone presenta criticità evidenti. Durante una riunione convocata dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è stato sottolineato che, seppur si intervenga con tamponamenti temporanei, è fondamentale l’intervento della Regione per garantire la sicurezza e la stabilità dell’area. La situazione richiede una soluzione definitiva per prevenire ulteriori rischi e danni.

Il ciclone Harry avanza e l'allerta diramata sull'Agrigentino è gialla, il sindaco Micciché: "Scuole chiuse domani e martedì"

Ciclone Harry, Ciciliano in Calabria: "Sulla costa un muro d'acqua come un palazzo di 4 piani. Indispensabile intervenire subito"

