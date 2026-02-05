Pacchetto sicurezza in Cdm cos’è il fermo preventivo e cosa chiede di chiarire il Quirinale

Il governo ha portato in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure di sicurezza. Tra le novità c’è il fermo preventivo, uno strumento che permette di intervenire prima che si verifichino incidenti o atti violenti. La norma si applica sia prima di una manifestazione che durante, con l’obiettivo di fermare chi mostra segnali di rischio. Il Quirinale ha chiesto chiarimenti sulla portata e sulle modalità di applicazione di questa misura, che sta sollevando molti dubbi tra gli esperti e le opposizioni.

Nel pacchetto sicurezza messo a punto dal Viminale in vista del Consiglio dei ministri di oggi c'è una misura che può cambiare, nel concreto, la gestione delle manifestazioni: il fermo preventivo. Un nome tecnico, un effetto immediato: accompagnamento in ufficio e trattenimento fino a 12 ore per chi è ritenuto un pericolo per il pacifico svolgimento dell'evento. Proprio questa forza d'urto, però, è il motivo per cui il Quirinale chiede a Palazzo Chigi di stringere i bulloni: durata troppo alta e presupposti di pericolosità da rendere più chiari e puntuali, per evitare che una formula ampia diventi una porta troppo larga.

