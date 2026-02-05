Il Quirinale chiede chiarimenti sul fermo preventivo, una misura prevista nel pacchetto sicurezza. La norma permette di intervenire prima o durante le manifestazioni, fermando chi mostra segnali di rischio. La questione ora divide le forze politiche e crea tensione tra le istituzioni.

Nel pacchetto sicurezza messo a punto dal Viminale c’è una misura che può cambiare, nel concreto, la gestione delle manifestazioni: il fermo preventivo. Un nome tecnico, un effetto immediato: accompagnamento in ufficio e trattenimento fino a 12 ore per chi è ritenuto un pericolo per il pacifico svolgimento dell’evento. Proprio questa forza d’urto, però, è il motivo per cui il Quirinale chiede a Palazzo Chigi di stringere i bulloni: durata troppo alta e presupposti di pericolosità da rendere più chiari e puntuali, per evitare che una formula ampia diventi una porta troppo larga. Ma andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pacchetto sicurezza, cos’è il fermo preventivo e cosa chiede di chiarire il Quirinale

La proposta di legge sulla sicurezza si avvicina alle fasi finali.

Il pacchetto sicurezza si blocca ancora.

