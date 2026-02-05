Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo mano al nuovo Pacchetto Sicurezza prima ancora che arrivasse in Consiglio dei Ministri. Con un esame approfondito di ottanta pagine, ha cercato di capire cosa non tornava. Ha deciso di intervenire per tutelare i diritti fondamentali, come previsto dalla Costituzione. Ora si aspetta una risposta dal governo, che dovrà riscrivere alcune parti del provvedimento.

Prima ancora che il governo presentasse ufficialmente il nuovo Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto quello che la Costituzione gli chiede: proteggere i diritti fondamentali. Ha passato un’intera giornata a studiare le circa 80 pagine del testo, matita rossa alla mano, segnalando tutto ciò che rischiava di scontrarsi con i principi costituzionali e con gli accordi internazionali firmati dall’Italia.L’esame è stato severo. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha incontrato Mattarella al Quirinale per raccogliere le osservazioni presidenziali, e il confronto ha portato il governo a cancellare o modificare le norme più controverse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ottanta pagine sotto esame: cosa non tornava nel Pacchetto Sicurezza e come è intervenuto Mattarella

Approfondimenti su Pacchetto Sicurezza

Questa mattina il presidente Sergio Mattarella ha firmato un intervento sul decreto Sicurezza che sta creando molte discussioni.

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale il sottosegretario Mantovano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Las Vegas Casino Heist: Armed Robbers on the Run

Ultime notizie su Pacchetto Sicurezza

Argomenti discussi: Conferma dei domiciliari a Roberto Palumbo: Spregiudicatezza criminale. Le motivazioni del riesame sul primario; Ottanta pagine sotto esame: cosa non tornava nel Pacchetto Sicurezza e come è intervenuto Mattarella; Il pacchetto Sicurezza slitta le nuove norme al vaglio del Colle Il testo in Consiglio dei Ministri giovedì.

#Tg2000 - Pacchetto #sicurezza, #Piantedosi difende operato #Polizia #4febbraio #Tv2000 facebook

#Tg2000 - Pacchetto #sicurezza, #Piantedosi difende operato #Polizia #4febbraio #Tv2000 @poliziadistato @tg2000it x.com