Ottanta pagine sotto esame | cosa non tornava nel Pacchetto Sicurezza e come è intervenuto Mattarella
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo mano al nuovo Pacchetto Sicurezza prima ancora che arrivasse in Consiglio dei Ministri. Con un esame approfondito di ottanta pagine, ha cercato di capire cosa non tornava. Ha deciso di intervenire per tutelare i diritti fondamentali, come previsto dalla Costituzione. Ora si aspetta una risposta dal governo, che dovrà riscrivere alcune parti del provvedimento.
Prima ancora che il governo presentasse ufficialmente il nuovo Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto quello che la Costituzione gli chiede: proteggere i diritti fondamentali. Ha passato un’intera giornata a studiare le circa 80 pagine del testo, matita rossa alla mano, segnalando tutto ciò che rischiava di scontrarsi con i principi costituzionali e con gli accordi internazionali firmati dall’Italia.L’esame è stato severo. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha incontrato Mattarella al Quirinale per raccogliere le osservazioni presidenziali, e il confronto ha portato il governo a cancellare o modificare le norme più controverse. 🔗 Leggi su Cultweb.it
