Mattarella riceve Mantovano | sul tavolo il pacchetto sicurezza

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale il sottosegretario Mantovano. La riunione si è concentrata sul pacchetto sicurezza, che è stato al centro del colloquio. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli, ma la visita suscita già molte aspettative sul futuro delle politiche in materia.

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il sottosegretario Mantovano al Quirinale. Secondo fonti parlamentari, tra gli argomenti del colloquio, ci sarebbe il pacchetto sicurezza Questa mattina, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’incontro, di natura istituzionale, si inserisce nel consueto circuito di interlocuzioni tra il Colle e il governo alla vigilia di provvedimenti di particolare rilevanza politica e costituzionale. Secondo quanto riferito da fonti parlamentari, al centro del colloquio vi sarebbe il cosiddetto pacchetto sicurezza, destinato ad approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella riceve Mantovano: sul tavolo il pacchetto sicurezza Approfondimenti su Mattarella Mantovano Sicurezza, Mattarella riceve Mantovano Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi al Quirinale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano. Incontro tra Mattarella e Mantovano, al centro anche il pacchetto sicurezza. Cdm giovedì Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi il senatore Mantovano al Quirinale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mattarella Mantovano Argomenti discussi: Referendum, la pg di Milano: Riforma punitiva. Nordio: Nessuna persecuzione delle toghe; Giornata della Memoria, il podcast degli alunni di Gabbiana premiato dal Presidente Mattarella. Sicurezza: Mattarella riceve al Quirinale il sottosegretario Mantovano(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il sottosegretario alla ... ilsole24ore.com Sicurezza, incontro riservato al Colle tra Mattarella e Mantovano, sul tavolo i nodi del decretoIl colloquio alla vigilia del consiglio dei ministri sul provvedimento con le norme per la stretta sui cortei e lo scudo per gli agenti ... repubblica.it Oggi la partenza delle tre settimane a Cinque Cerchi. Mattarella riceve la delegazione del Cio. Tra limitazioni del traffico, zone rosse e mezzi deviati, mercoledì a San Siro le prove generali della cerimonia di apertura - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.