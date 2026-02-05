Perché il presidente Mattarella è intervenuto sul decreto Sicurezza e come può cambiare ora

Questa mattina il presidente Sergio Mattarella ha firmato un intervento sul decreto Sicurezza che sta creando molte discussioni. Il governo Meloni presenta oggi in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure, con un decreto e un disegno di legge, che potrebbero cambiare le regole attuali. La decisione del capo dello Stato arriva mentre il dibattito sulla sicurezza si fa sempre più acceso.

Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su 'spinta' del Quirinale, l'esecutivo ha cambiato alcuni punti particolarmente critici; a partire dallo scudo penale e il fermo preventivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo i fatti di sabato scorso a Torino, durante il corteo per Askatasuna, le autorità stanno preparando un nuovo decreto sicurezza.

Sergio Mattarella ha deciso di intervenire sul decreto sicurezza, eliminando le parti più contestate.

