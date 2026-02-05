Osservatorio Italia | le notizie in breve

I Pfas sono arrivati anche sui ghiacciai del Monte Rosa. Le sostanze chimiche trovate a quote elevate dimostrano che l’inquinamento non conosce limiti e si diffonde ovunque, anche in zone considerate relativamente incontaminate. La scoperta preoccupa gli scienziati, che temono ripercussioni sulla natura e sulla salute.

Quando si dice che sono dappertutto vuol dire che sono anche in alta quota, perfino sulle pendici del monte Rosa. Stiamo parlando dei Pfas, altrimenti detti «veleni eterni», l’emergenza sanitaria mondiale che prima o poi ci presenterà il conto in termini di salute collettiva. Due campagne di campionamento condotte da Greenpeace sul versante sud del monte Rosa, nel ghiacciaio del Lys, hanno rilevato la presenza di Pfas fino a 3,08 nanogrammi per litro nelle acque del lago, situate a circa 2.340 metri. Sono valori preoccupanti in linea con l’inquinamento da Pfas rilevato in altre zone montane di tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Italia: le notizie in breve Approfondimenti su Monte Rosa Glaciai Osservatorio mondo: le notizie in breve Osservatorio Europa: le notizie in breve Nel cuore del Portogallo, un santuario offre rifugio agli elefanti, restituendo loro libertà e dignità dopo anni di sfruttamento. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. 1954 - Stranger from Venus - Starring Patricia Neal in a Sci-Fi Rarity Ultime notizie su Monte Rosa Glaciai Argomenti discussi: Osservatorio Italia: le notizie in breve; Torna l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy: 149 mila prodotti monitorati, per continuare a leggere l’evoluzione della spesa degli italiani; Automotive Italia: Unrae e Prometeia presentano l'Osservatorio Previsioni & Mercato; La riqualificazione residenziale cambia la mappa degli edifici italiani. Società: Gorelli, 'osservatorio mostra impatto armi esplosive sui civili'(Adnkronos) - Il rapporto appena uscito da parte dell'Osservatorio vuole fare una ricognizione sull'impatto che le armi esplosive hanno sulla popolazione civile. Per impatto si intendono le conseguen ... msn.com Buone notizie per l'Osservatorio Paranal: il progetto di AES Andes che ne minacciava l'attività potrebbe essere cancellatoGrazie alle rimostranze di ricercatori e istituzioni, l'Osservatorio Paranal di ESO potrebbe essere al sicuro dalla costruzione del grande sito industriale INNA di AES Andes grazie alla cancellazione ... hwupgrade.it A dirlo è Michelin Italia che, dal suo osservatorio sulla galassia dei 394 Stelle Michelin selezionati dalla guida rossa 2026 sul territorio italiano, designa un podio condiviso da grandi classici facebook PRESENTAZIONE “OSSERVATORIO WHY ITALIA – IL BELLO E IL BUONO, 5 PARADIGMI PER IL FUTURO” A ROMA, INTERVENTO DEPUTATO MATTIA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.