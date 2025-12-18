Osservatorio Europa | le notizie in breve
Nel cuore del Portogallo, un santuario offre rifugio agli elefanti, restituendo loro libertà e dignità dopo anni di sfruttamento. Un’oasi di speranza e rinascita, simbolo di un impegno crescente per il benessere di queste maestose creature in Europa.
Portogallo. Un santuario per ridare la vita ai vecchi elefanti Elefanti in Europa finalmente liberi in una specie di isola felice, per risarcirli dopo averli sfruttati per il divertimento degli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Osservatorio Sigep Natale 2025: consumo di dolci in Europa 6%, in Italia +2,3% - A rispondere, come ogni anno, è l'Osservatorio Sigep Natale, la lente con cui Italian ... borsaitaliana.it
Osservatorio Sigep, dal superfood al viola panettoni oltre la tradizione - A rispondere, come ogni anno, è l’Osservatorio Sigep Natale, la ... notizie.tiscali.it
E SE UN ASTEROIDE COLPISSE ROMA
Osservatorio sulla #Raccolta di @QuantalysItalia Quale è stato l'andamento del #risparmiogestito dell’industria in Europa nel mese di dicembre 2025 Vuoi ricevere gratuitamente il nostro #Osservatorio bit.ly/48M0wu3 #fundflows #aum #assetmanager x.com
EGO, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo, situato a Cascina, nella campagna pisana, ospita l'esperimento Virgo, l'unico rivelatore di onde gravitazionali in Europa e uno dei quattro al mondo - facebook.com facebook
