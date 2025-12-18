Osservatorio Europa | le notizie in breve

Nel cuore del Portogallo, un santuario offre rifugio agli elefanti, restituendo loro libertà e dignità dopo anni di sfruttamento. Un’oasi di speranza e rinascita, simbolo di un impegno crescente per il benessere di queste maestose creature in Europa.

Portogallo. Un santuario per ridare la vita ai vecchi elefanti Elefanti in Europa finalmente liberi in una specie di isola felice, per risarcirli dopo averli sfruttati per il divertimento degli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

