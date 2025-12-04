Osservatorio mondo | le notizie in breve
San Francisco contro i colossi del cibo «cattivo La città di San Francisco ha deciso di imbarcarsi nella «madre» di tutte le cause denunciando i colossi del cibo industriale. Il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Osservatorio Gravitazionale Oggi le classi 5ALS, 5BLS, 4ALS e 4BLS hanno partecipato a un’interessante visita presso l’Osservatorio Astronomico di Cascina, uno dei tre osservatori al mondo in grado di rilevare le onde gravitazionali. L’esperienza, organiz - facebook.com Vai su Facebook
OSSERVATORIO LEGALITÀ, INCONTRO CON IL MONDO AGRICOLO IN REGIONE: REPORT E FOTO Vai su X
Osservatorio regionale sulle periferie, oggi l'insediamento - E' in corso presso il Palazzo di Governo, presieduta dal prefetto Michele di Bari, la riunione di insediamento dell'Osservatorio regionale sulle periferie, articolazione territoriale dell'Osservatorio ... Da ansa.it