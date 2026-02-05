Ospedale di Jesolo | rinnovato cup e sala d’attesa per migliorare l’esperienza dei pazienti

L’ospedale di Jesolo ha appena rinnovato il suo cup e la sala d’attesa. I lavori sono stati fatti per rendere l’esperienza dei pazienti più confortevole e meno stressante. Ora gli spazi sono più accoglienti e funzionali, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità locale.

L'ospedale "Istituto Marino" di Jesolo, simbolo dell'assistenza sanitaria locale, sta diventando un modello di riqualificazione strutturale e funzionale. Il primo tassello del nuovo piano di ristrutturazione è stato posizionato all'ingresso del monoblocco, con un intervento di rinnovo completo per l'area d'accesso: il cup (centro unico di prenotazione) e la sala d'attesa sono ora dotati di nuove infrastrutture e di un design moderno, pensato per migliorare l'esperienza dei pazienti. Le opere, che riguardano un'area di circa 183 metri quadrati, sono state realizzate con il rispetto rigoroso delle norme e delle prescrizioni della Soprintendenza per il Patrimonio Artistico e Architettonico della Regione Veneto.

