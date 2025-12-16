va in tilt il totem della sala prelievi pazienti in attesa per ore e disagi

Il totem della sala prelievi si è improvvisamente bloccato, causando lunghe attese e disagi per i pazienti. Nonostante l’obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure, l’interruzione ha generato disservizi significativi, evidenziando problematiche tecniche che complicano l’esperienza degli utenti.

Sicuramente è stato installato con le migliori intenzioni, vale a dire facilitare le operazioni di chiamata e smaltimento in tempi più rapidi delle prestazioni. Al momento, però, il totem nella sala prelievi del laboratorio analisi dell’ ospedale di Macerata, probabilmente a causa di un algoritmo del software programmato in maniera non adeguata, ha generato situazioni di seria difficoltà, come quella di sabato scorso, quando diverse persone non sono riuscite a fare il prelievo di sangue previsto. Notevole il disagio patito da molti cittadini che hanno protestato e segnalato un sistema di chiamata non rispondente alla situazione, privo di una logica funzionale. Ilrestodelcarlino.it

