Nuovo Cup e sala d' attesa l' inaugurazione all' ospedale di Jesolo

Questa mattina all’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo si è svolta l’inaugurazione del nuovo Cup e della sala d’attesa. L’evento segna il primo passo di un piano più grande di riqualificazione che l’Ulss 4 ha avviato per migliorare le strutture e i servizi dell’ospedale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda sanitaria e del territorio, pronti a lavorare per offrire un servizio più efficiente ai cittadini.

Ristrutturazione del primo piano del monoblocco, inizio di un più ampio piano di riqualificazione. Presenti il sindaco e il vicepresidente regionale Pavanetto All’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo, comunica l'Ulss 4, oggi è stato posto il primo tassello del più ampio e generale piano di riqualificazione strutturale e funzionale. Il direttore generale Mauro Filippi, alla presenza del vicepresidente della regione Veneto, Lucas Pavanetto, e del Sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha infatti presentato il restyling dei servizi posti nell’area d’ingresso del monoblocco: su una superficie di circa 183 mq i nuovi locali in cui sono collocati il Centro Unico di Prenotazione (CUP), la sala d’attesa e a breve il servizio bar, progettati per migliorare l’accoglienza e l’efficienza dei servizi all’utenza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

