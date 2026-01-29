Coppa Italia Osimo va ko Tutto rinviato al ritorno
La squadra di Osimo esce sconfitta dal campo contro il Veneto Bardolino nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia maschile. La gara si conclude con un risultato di 3-1, con i parziali 21-25, 25-15, 17-25 e 19-25. Ora tutto si deciderà nel ritorno, in una sfida che si annuncia ancora aperta.
LA NEF RE SALMONE 1 VOLLEY VENETO BARDOLINO 3 Parziali: 21-25 25-15 17-25 19-25 Arbitri: Tavano e Grassi E’ amara per Osimo la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia (B maschile). La Nef Re Salmone cede 1-3 in casa contro la Volley Veneto Bardolino in gara 1 degli ottavi. In un PalaBellini gremito, i senza testa lottano ma cedono ai veneti, più brillanti in certi frangenti del match. Più precisi i veneti nel primo set, tenendo alta l’intensità in attacco. Stella cerca di tenere a galla i senza testa con il servizio, ma il vantaggio viene mantenuto e aumentato dagli ospiti nel finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
