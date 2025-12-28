Lise Revol conferma la sua posizione di rilievo nel circuito di Coppa del Mondo, vincendo anche a Dendermonde nella categoria Juniores femminile. La giovane atleta francese si distingue per costanza e determinazione, portando due atlete azzurre nella top 10 della gara. Un risultato che sottolinea l’importanza del suo percorso di crescita nel panorama internazionale.

La francese Lise Revol ribadisce nuovamente la propria supremazia e vince dominando dall’inizio alla fine anche la gara di Coppa del Mondo di Dendermonde dedicata alla categoria Juniores femminile. In una corsa nella quale i colori italiani sono lontani dalle prime posizioni la formazione azzurra piazza due atlete in Top 10. La transalpina, alla terza affermazione consecutiva, conduce una gara d’attacco, sgretola in progressione la resistenza delle sue rivali e arriva al traguardo da sola: 42’10” è il suo crono. Alle sue spalle la svizzera Shana Huber conquista la piazza d’onore con il tempo di 42’53” ed un ritardo di 43”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lise Revol è incontenibile anche a Dendermonde. Due azzurre in Top 10 nella gara di Coppa del Mondo

